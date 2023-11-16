Красная икра подешевела на Дальнем Востоке

РИА Новости/Евгений Биятов На Дальнем Востоке снизились цены на красную икру. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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