Эксперт Кокорева объяснила, как защитить свою электронную почту от фишинга

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам Основной метод аферистов — использование поддельных электронных писем, которые выглядят так, будто они отправлены из легитимных источников, сообщила в интервью РИАМО руководитель информационной безопасности почты Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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