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Петербургский дневник

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Эксперт Кокорева объяснила, как защитить свою электронную почту от фишинга

Эксперт Кокорева объяснила, как защитить свою электронную почту от фишинга

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам Основной метод аферистов — использование поддельных электронных писем, которые выглядят так, будто они отправлены из легитимных источников, сообщила в интервью РИАМО руководитель информационной безопасности почты Mail.

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