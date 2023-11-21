Steak Lovers
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Steak Lovers

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Густой домашний майонез за 2 минуты. Делаем один раз и забываем о магазинном навсегда

Густой домашний майонез за 2 минуты. Делаем один раз и забываем о магазинном навсегда

Настоящий французский майонез легко готовится дома за 2 минуты, без лишних консервантов и химии. Это идеальный соус для заправки любых салатов, для рецепта потребуется только масло, горчица, пара яиц и немного специй.

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