Густой домашний майонез за 2 минуты. Делаем один раз и забываем о магазинном навсегда

Настоящий французский майонез легко готовится дома за 2 минуты, без лишних консервантов и химии. Это идеальный соус для заправки любых салатов, для рецепта потребуется только масло, горчица, пара яиц и немного специй.
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