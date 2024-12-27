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Праздничный маршрут: как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Праздничный маршрут: как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Праздничный маршрут: как будет работать транспорт в новогоднюю ночь Ирэн ОрлонскаяВ ночь на Новый год, с 31 декабря 2024 на 1 января 2025, жители и гости столицы смогут воспользоваться услугами метро, Московского центрального кольца и основных маршрутов наземного транспорта без перерывов.

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