Праздничный маршрут: как будет работать транспорт в новогоднюю ночь Ирэн ОрлонскаяВ ночь на Новый год, с 31 декабря 2024 на 1 января 2025, жители и гости столицы смогут воспользоваться услугами метро, Московского центрального кольца и основных маршрутов наземного транспорта без перерывов.