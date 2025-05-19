Нижегородский пловец Олег Костин выиграл серебро на соревнованиях в Монако

Шесть россиян в нейтральном статусе в Монако приняли участие в первом этапе серии престижных соревнований по плаванию «Mare Nosrtum».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ветеран СВО: «Даже если бы я не был военным, то принял бы участие в СВО, потому что патриот своей страны»
- «Такого Парада Победы, как в этом году, в Москве не было никогда!» — нижегородские ветераны войны поделились личными впечатлениями
- Суд начал рассматривать уголовное дело экс-депутата гордумы Олега Лавричева
Свежие комментарии