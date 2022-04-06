Джеймс Уорти: «Не верится, что команда, которой предсказывали победу в чемпионате, не будет играть даже в плей-ин»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти прокомментировал непопадание «Лейкерс» в турнир плей-ин. «Не верится, что команда, которой предсказывали победу в чемпионате, не будет играть даже в плей-ин.

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