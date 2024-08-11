Тамара Глоба дала советы, как избежать трудностей 12 августа 2024 года Елена ГалицкаяПонедельник, 12 августа 2024 года, будет весьма сложным и неоднозначным днем, предупредила известная астролог Тамара Глоба.
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