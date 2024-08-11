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  • Eduard
    Молодцы,а ЧВКнаши людиНападение на 87-л...
  • Eduard
    В его семье многоболтали хначит.Кстати и сейчас много юолтают не по делу.Сталин был прав разбираясь с такми которым п...Нападение на 87-л...
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Тамара Глоба дала советы, как избежать трудностей 12 августа 2024 года

Тамара Глоба дала советы, как избежать трудностей 12 августа 2024 года

Тамара Глоба дала советы, как избежать трудностей 12 августа 2024 года Елена ГалицкаяПонедельник, 12 августа 2024 года, будет весьма сложным и неоднозначным днем, предупредила известная астролог Тамара Глоба.

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