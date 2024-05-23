Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2024 по хоккею

В Чехии прошел четвертьфинальный раунд чемпионата мира по хоккею 2024 года. В дневном слоте состоялись две игры: сборная Канады со счетом 6:3 переиграла сборную Словакии, а национальная команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Германии (3:1).