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Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2024 по хоккею

Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2024 по хоккею

В Чехии прошел четвертьфинальный раунд чемпионата мира по хоккею 2024 года. В дневном слоте состоялись две игры: сборная Канады со счетом 6:3 переиграла сборную Словакии, а национальная команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Германии (3:1).

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