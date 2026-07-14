Il Fatto Quotidiano сделала то, на что не решаются другие западные СМИ. Она назвала врага врагом. И этот враг — не Россия.
«Европа на коленях перед США»: итальянцы признали — единственный выход из кризиса Россия
Комментарии
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Балу -
Я не знаю, кто там враг для европейских вообще и для итальянских политэлит в частности, но то, что среди неё - европолитэлитки - нет друзей России - это без сомнения...
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1 м.
Галина Чужая
Европа напоминает мне наши кухонные посиделки в СССР, когда мы собирались и шепотом друг другу жаловались как плохо мы живём. Вот так и Европа в своих кулуарах может на что-то шепотом друг другу пожаловаться, а с трибун обязаны кричать совсем другое.
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1 м.
Алексей Тан
В природе, Королевская кобра, пожирает других змей!... когда она голодна!.
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1 м.
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