«Европа на коленях перед США»: итальянцы признали — единственный выход из кризиса Россия

Балу - Я не знаю, кто там враг для европейских вообще и для итальянских политэлит в частности, но то, что среди неё - европолитэлитки - нет друзей России - это без сомнения...

Галина Чужая Европа напоминает мне наши кухонные посиделки в СССР, когда мы собирались и шепотом друг другу жаловались как плохо мы живём. Вот так и Европа в своих кулуарах может на что-то шепотом друг другу пожаловаться, а с трибун обязаны кричать совсем другое.