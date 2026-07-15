Захарова: замена Черчилля на ЛГБТ-активистов на купюрах Британии - деградация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала "абсолютной деградацией" идею заменить экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин на представителей ЛГБТ на британских купюрах.
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