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Газета.ру

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Захарова: замена Черчилля на ЛГБТ-активистов на купюрах Британии - деградация

Захарова: замена Черчилля на ЛГБТ-активистов на купюрах Британии - деградация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала "абсолютной деградацией" идею заменить экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин на представителей ЛГБТ на британских купюрах.

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