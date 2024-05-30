Врач назвала самый полезный способ приготовления окрошки

Окрошка — это летнее блюдо, которое не только утоляет голод, но и помогает освежиться в жару. Какая окрошка более полезная — на кефире или на квасе, с какого возраста ее можно давать детям, а кому вообще не стоит есть этот холодный суп, «Известиям» 30 мая, в День окрошки, рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.