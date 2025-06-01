Более 5 тыс. детей вернули в семьи

Более 5 тыс. детей вернулись в семью в ходе проведения Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП), 1 июня сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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