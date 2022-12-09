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Коллин Секстон выбыл с травмой, Майк Конли близок к возвращению в состав «Юты»

Защитник «Юты» Коллин Секстон выбыл из строя с растяжением правого подколенного сухожилия, его осмотрят повторно через одну неделю.

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