Депутат бундестага: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на заявление депутата бундестага от партии «Левые», бывшего главу парламентского комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста.