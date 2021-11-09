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Депутат бундестага: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Депутат бундестага: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на заявление депутата бундестага от партии «Левые», бывшего главу парламентского комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

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