Швейцария начала расследование в отношении 14 наемников в рядах ВСУ

Global Look Press/Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/ Власти Швейцарии начали расследование в отношений 14 граждан страны, которые участвуют в боевых действиях в качестве наемников в составе ВСУ.
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