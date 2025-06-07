В июне стартовал сезон наблюдения серебристых облаков, сообщили в Московском планетарии. Это сравнительно редкое атмосферное явление, когда облака видны в глубоких сумерках — сразу после заката или перед восходом Солнца.
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