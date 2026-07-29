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Царьград

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Самая старая в мире кошка отметила 146-летие по человеческим меркам

Самая старая в мире кошка отметила 146-летие по человеческим меркам

По словам владельца животного, секрет долголетия в правильном рационе и особом уходе.Черепаховая кошка Милли из британского города Стокпорт отметила 31‑й день рождения, что по "кошачьей шкале" соответствует 146 человеческим годам.

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