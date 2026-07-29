Самая старая в мире кошка отметила 146-летие по человеческим меркам

По словам владельца животного, секрет долголетия в правильном рационе и особом уходе.Черепаховая кошка Милли из британского города Стокпорт отметила 31‑й день рождения, что по "кошачьей шкале" соответствует 146 человеческим годам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии