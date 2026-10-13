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Лантратова помогла многодетной семье под Пермью переехать из аварийного жилья

Лантратова помогла многодетной семье под Пермью переехать из аварийного жилья

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вместе с региональным омбудсменом помогла многодетной семье из посёлка Полазна Пермского края переехать из аварийного жилья.

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