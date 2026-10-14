Что делать при нападении медведя? Об этом рассказали те, кто встретился с хищником и остался жив.Осень 2026 года стала временем тревожных сводок: нападения медведей на людей Осенью 2026 года медведи нападали на людей более чем в 40 регионах России.
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