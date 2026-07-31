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Калужские новости

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Олег Лужецкий утратил статус кандидата в Госдуму по Калужскому округу

Теперь в Госдуму по Калужскому одномандатному округу №101 будут баллотироваться 7 кандидатов, включая представителей «Новых людей», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Родины», «Единой России» и «Зелёных»Областной Избирком сообщил, что Олег Лужецкий, кандидат от "Яблока" на предстоящих выборах в Госдуму по Калужскому одномандатному избирательному округу №101, из предвыборной гонки выбыл.

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