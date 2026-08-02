A Brain That Can Swap Bodies: Google DeepMind Aims To Be The 'Android' Of Robotics Google DeepMind unveiled Gemini Robotics 2 on Wednesday, a suite of three AI models that gives humanoid and other robots whole-body control, sharper manipulation, and the ability to work together.
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