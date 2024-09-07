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«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в августе

«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в августе

В августе объем торгов на Мосбирже сократился относительно к тому же месяцу прошлого года, индекс Мосбиржи остался в затяжном «медвежьем» тренде, а Банк России прикрыл лазейку, с помощью которой нерезиденты из недружественных стран переводили ценные бумаги в российскую юрисдикцию и продавали их, создавая дополнительный навес предложения.

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