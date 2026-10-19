Чтобы накопить жир для зимовки, бурому медведю нужно съедать около 20 кг ягод ежедневно. Об этом сообщил РИА Новости охотовед нацпарка «Онежское Поморье» Павел Футоран.
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