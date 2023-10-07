В Бобруйском государственном медицинском колледже прошло торжественное мероприятие к Дню учителя.

Каждый год в первое воскресенье октября отмечается День учителя. Торжественные мероприятия в учреждениях образования являются важными событиями не только для педагогов, но и для всех учащихся и сотрудников.
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