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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин назвал лучшего игрока России: «Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю»

Аршавин назвал лучшего игрока России: «Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю»

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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