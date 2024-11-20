Бразильская телеведущая перепутала Байдена с бен Ладеном на саммите G20

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага, комментируя прибытие лидеров стран на саммит Группы двадцати (G20), перепутала президента США Джо Байдена с Усамой бен Ладеном – лидером террористической группировки «Аль-Каида»*.
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