Главный судья Индии прокомментировал использование ИИ в судах

Технологии помогают судам более эффективно выполнять свои обязанности, но они не могут заменить человеческое суждение, заявил председатель Верховного суда Индии Сурья Кант, пишет 6 августа газета The Economic Times.
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