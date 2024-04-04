Путешествие из Москвы в Москву с РЖД Железнодорожные круизы завоёвывают туристической рынок России

Российский внутренний туризм, ставший драйвером роста в процессе восстановления отрасли после локдауна, оживился во многом благодаря железнодорожным круизам — краткосрочным поездкам по ЖД с размещением в поезде вместо отеля, и тематической программе в городах посещения.
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