Путешествие из Москвы в Москву с РЖД Железнодорожные круизы завоёвывают туристической рынок России

Российский внутренний туризм, ставший драйвером роста в процессе восстановления отрасли после локдауна, оживился во многом благодаря железнодорожным круизам — краткосрочным поездкам по ЖД с размещением в поезде вместо отеля, и тематической программе в городах посещения.