Главный тренер "Динамо" Личка: Зайнутдинов подошел бы под игровой стиль "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявил, что лучший бомбардир в истории сборной Казахстана и бывший полузащитник столичного ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подошел бы под игровой стиль бело-голубых.
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