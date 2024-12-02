График выплат пенсий и пособий в декабре-2024 опубликовал новосибирский СФР

Выплаты по линии СФР по Новосибирской области начнется уже со вторника, 3 декабря. В соответствии с графиком, в этот день в банки перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих, в том числе мобилизованных.