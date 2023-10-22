Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву

Алле Пугачёвой продолжают создавать имидж страдающей дамы, которой без России очень и очень плохо. В так называемом окружении Аллы Борисовны Пугачёвой продолжают ковать легенду о том, что артистку переехать уговорил супруг - Максим Галкин*, - а сама бы она, мол, ни за что на свете.