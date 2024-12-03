В Новгородской области сотрудники полиции провели мастер-классы и тренинги для участников областного Женского форума «Многодетная семья - гордость России!»

На открытии третьего Областного Женского форума «Многодетная семья-гордость России!» в городе Валдай сенатор Российской Федерации Елена Писарева и руководитель консультационного центра «Валдайский университет семейных отношений» Маргарита Галяндина дали старт мероприятиям, направленным на обучение детей и родителей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах в статусе пешеходов.