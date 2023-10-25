Овечкин признан третьей звездой матча «Вашинтона» с «Торонто»

Александр Овечкин получил статус третьей звезды матча между «Вашингтоном» и «Торонто». В ночь на 25 октября в Вашингтоне (округ Колумбия, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимали «Торонто Мэйпл Лифс».
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