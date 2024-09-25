Небензя: Зеленский приехал на ГА ООН для попыток убедить Запад поднять ставки

Президент Украины Владимир Зеленский приехал «с протянутой рукой» в Нью-Йорк на мероприятия высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы попытаться убедить Запад снова поднять ставки в конфликте с ядерной державой.
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