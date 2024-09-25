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Небензя: Зеленский приехал на ГА ООН для попыток убедить Запад поднять ставки

Небензя: Зеленский приехал на ГА ООН для попыток убедить Запад поднять ставки

Президент Украины Владимир Зеленский приехал «с протянутой рукой» в Нью-Йорк на мероприятия высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы попытаться убедить Запад снова поднять ставки в конфликте с ядерной державой.

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Комментарии
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Иван Петров
&quot;поднять ставки...&quot; ... страны У уже нет. Теперь США, Англия, Япония и гейропа в одном шаге от ядерного могильника.
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15 час.

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