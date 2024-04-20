ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    у  пенсов  это  хобби)))  скулить)))Новый формат семь...
  • Майя Maja
    Это где у вас такое абсолютное счастье?))) Вы еще скажите что пенсионеры в поликлиники не обращаются, ведь они здоров...Новый формат семь...
  • Irina Krasnova
    Что за БРЕД про пенсионеров - они , как правило,  неплохо обеспечены,  у большинства - свои квартира,  машина,  дача....Новый формат семь...

Новый формат семьи, который навязывают российскому обществу

Новый формат семьи, который навязывают российскому обществу

Удивил Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ (или уже не лидер? не особо слежу за его карьерой).

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Что за БРЕД про пенсионеров - они , как правило,  неплохо обеспечены,  у большинства - свои квартира,  машина,  дача.  Почему они должны на шее сидеть?  Они, как правило, помогают молодым - и с детьми и финансово.  А трое детей,  да, это - минимум.   У кого 1-2 , потом жалеют, что не родили больше!!
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54 мин.
Майя Maja
Это где у вас такое абсолютное счастье?))) Вы еще скажите что пенсионеры в поликлиники не обращаются, ведь они здоровее всех в свои 60-65?!
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52 мин.
саша дмитренко
у  пенсов  это  хобби)))  скулить)))
Ответить
25 мин.

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