Удивил Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ (или уже не лидер? не особо слежу за его карьерой).
Новый формат семьи, который навязывают российскому обществу
Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Что за БРЕД про пенсионеров - они , как правило, неплохо обеспечены, у большинства - свои квартира, машина, дача. Почему они должны на шее сидеть? Они, как правило, помогают молодым - и с детьми и финансово. А трое детей, да, это - минимум. У кого 1-2 , потом жалеют, что не родили больше!!
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54 мин.
Майя Maja
Это где у вас такое абсолютное счастье?))) Вы еще скажите что пенсионеры в поликлиники не обращаются, ведь они здоровее всех в свои 60-65?!
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52 мин.
саша дмитренко
у пенсов это хобби))) скулить)))
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25 мин.
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