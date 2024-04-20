Новый формат семьи, который навязывают российскому обществу

IK

Irina Krasnova

Что за БРЕД про пенсионеров - они , как правило, неплохо обеспечены, у большинства - свои квартира, машина, дача. Почему они должны на шее сидеть? Они, как правило, помогают молодым - и с детьми и финансово. А трое детей, да, это - минимум. У кого 1-2 , потом жалеют, что не родили больше!!