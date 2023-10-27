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Гала-концерт солистов балета «Балетная рапсодия»

Гала-концерт солистов балета «Балетная рапсодия»

В городе на Неве начинали свой творческий путь будущие гениальные танцовщики, хореографы и педагоги, а балетмейстер Мариус Петипа и композитор Пётр Чайковский создали самые известные шедевры балетного искусства: «Лебединое озеро», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу».

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