Гала-концерт солистов балета «Балетная рапсодия»

В городе на Неве начинали свой творческий путь будущие гениальные танцовщики, хореографы и педагоги, а балетмейстер Мариус Петипа и композитор Пётр Чайковский создали самые известные шедевры балетного искусства: «Лебединое озеро», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу».