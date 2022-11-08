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«МЮ» хочет подписать правого защитника зимой, если избавится от Уан-Биссаки. Это пожелание тен Хага

«Ман Юнайтед» в случае ухода Аарона Уан-Биссаки попробует усилить правый фланг обороны. Как пишет The Telegraph, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы у команды появился новый правый защитник в случае, если Уан-Биссака покинет клуб.

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