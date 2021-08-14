«Кнут и пряник» талибов: какие порядки насаждают боевики в Афганистане

Стремительное наступление боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) привело к захвату ими за несколько дней десятка столиц провинций Афганистана – что фактически дает радикалам контроль над двумя третями страны.
Стремительное наступление боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) привело к захвату ими за несколько дней десятка столиц провинций Афганистана – что фактически дает радикалам контроль над двумя третями страны.
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