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«Кнут и пряник» талибов: какие порядки насаждают боевики в Афганистане

«Кнут и пряник» талибов: какие порядки насаждают боевики в Афганистане

Стремительное наступление боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) привело к захвату ими за несколько дней десятка столиц провинций Афганистана – что фактически дает радикалам контроль над двумя третями страны.

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