Дожились. Путину некуда деньги девать

Житель Империи

Там где-то сверху было написано, что эта манду убедительно победила на выборах. Ха-ха. У нас во дворе дворником работал молдованин Костя, замечательный мужик, ещё Советский. Так говорил, что в селе, откуда он родом, ни один человек не голосовал за эту румынку. Все победные голоса были собраны от молдавских диаспор, разбросанных по миру.