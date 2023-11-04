Политика как он...
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Политика как она есть

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  • саша дмитренко
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Дожились. Путину некуда деньги девать

Дожились. Путину некуда деньги девать

Доброй ночи, имперцы, имперочки и имперчики. Серьезная у нас сегодня тема. Душераздирающая, я бы сказал.

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Комментарии
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Евгений Луговцев
Политическая ПРОАМЕРИКАНСКАЯ  ПРОСТИТУТКА
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1 д.
Генрих
Тупая прошмандовка с сомнительной сексуальной ориентацией...
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1 д.
Житель Империи
Там где-то сверху было написано, что эта манду убедительно победила на выборах. Ха-ха. У нас во дворе дворником работал молдованин Костя, замечательный мужик, ещё Советский. Так говорил, что в селе, откуда он родом, ни один человек не голосовал за эту румынку. Все победные голоса были собраны от молдавских диаспор, разбросанных по миру.
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1 д.

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