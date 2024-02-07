Авторы Final Fantasy VII Rebirth представили множество скриншотов и несколько ключевых артовВслед за последним State of Play для Final Fantasy VII Rebirth компания Square Enix представила множество скриншотов и ключевые арты.
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