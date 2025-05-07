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Антон Волошко исполнил желания ветеранов ВОВ к 80-летию Победы

Антон Волошко исполнил желания ветеранов ВОВ к 80-летию Победы

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко в рамках проекта «Никогда не поздно» исполнил желания ветеранов Великой Отечественной войны к 80-летию Победы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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