В Торжке Тверской области сняли выпуск новой программы Первого канала «Играем свадьбу» . Участниками программы стали местные жители Дмитрий и Наталья, решившие провести современную свадьбу с большим акцентом на местные традиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии