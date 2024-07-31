Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО до 400 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин установил единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей для заключающих контракт с ВС РФ в рамках участия в спецоперации, следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.
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