В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: "Искандеры" навестили отель с особыми "волонтёрами". Зеленский в страхе сделал заявление

Глава киевского режима прокомментировал удар ВС России по отелю в Кривом Роге, где якобы жили "волонтёры" из США и БританииВладимир Зеленский официально подтвердил, что сегодня ночью ВС России нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге.