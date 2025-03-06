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В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: "Искандеры" навестили отель с особыми "волонтёрами". Зеленский в страхе сделал заявление

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: "Искандеры" навестили отель с особыми "волонтёрами". Зеленский в страхе сделал заявление

Глава киевского режима прокомментировал удар ВС России по отелю в Кривом Роге, где якобы жили "волонтёры" из США и БританииВладимир Зеленский официально подтвердил, что сегодня ночью ВС России нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге.

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