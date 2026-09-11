Разведенная Агния Кузнецова раскрыла подробности отношений с Максимом Петровым

В свежем интервью 41-летняя артистка рассказала о том, как складываются ее отношения с бывшим мужем — танцором и хореографом Максимом Петровым, с которым она не так давно официально рассталась и с которым совместно воспитывает сына Андрона.
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