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НОСТРОЙ: в России уменьшилось на 100 тысяч число мигрантов-строителей

НОСТРОЙ: в России уменьшилось на 100 тысяч число мигрантов-строителей

При этом зарплаты строителей-мигрантов выросли.По данным главы Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, в первом квартале 2025 года в России существенно сократилось число мигрантов-строителей.

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