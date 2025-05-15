НОСТРОЙ: в России уменьшилось на 100 тысяч число мигрантов-строителей

При этом зарплаты строителей-мигрантов выросли.По данным главы Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, в первом квартале 2025 года в России существенно сократилось число мигрантов-строителей.
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