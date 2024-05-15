Гладков: силы ПВО в Белгородской области сбили несколько воздушных целей

Утром 15 мая на подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей. Повреждения зафиксировали в поселке Дубовое и селе Головино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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