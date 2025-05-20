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Нетаньяху раскритиковал Лондон, Париж и Оттаву за требование признать Газу

Нетаньяху раскритиковал Лондон, Париж и Оттаву за требование признать Газу

REUTERS/ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS/File Photo Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады и отверг их требование о прекращении боевых действий в секторе Газа.

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Комментарии
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АИ
Андрей Ильин
Это не еврей! Это жидяра, в самом худшем смысле! Гейропа, ау! Где санкции?
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16 час.
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