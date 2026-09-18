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Газета.ру

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Ветлугин занимает второе место после короткой программы на "челленджере"

Ветлугин занимает второе место после короткой программы на "челленджере"

Российский фигурист Матвей Ветлугин занимает второе место после короткой программы на «челленджере» Lombardia Trophy в Италии.

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