Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность с ветхим жильём под Смоленском (видео)

«Так живёт ребёнок-инвалид». Ужасающие условия в разваливающемся доме в смоленском селе запечатлели на видео Региональные органы Следственного комитета РФ расследуют уголовное дело по признакам преступной халатности - а именно нарушении жилищных прав граждан, проживающих в ветхом жилье в селе Талашкино Смоленского района Смоленской области.
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