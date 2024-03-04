Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность с ветхим жильём под Смоленском (видео)

«Так живёт ребёнок-инвалид». Ужасающие условия в разваливающемся доме в смоленском селе запечатлели на видео Региональные органы Следственного комитета РФ расследуют уголовное дело по признакам преступной халатности - а именно нарушении жилищных прав граждан, проживающих в ветхом жилье в селе Талашкино Смоленского района Смоленской области.